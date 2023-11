Nova Silverado estreia trazendo avanços para a categoria

A picape chega oficialmente ao Brasil para completar a gama de picapes da Chevrolet, se juntando à Montana e à S10. O modelo é vendido na versão top de linha High Country, com preço de R$ 519.990,00. Modelo mais vendido da marca no mundo, a Silverado apresenta agora design mais imponente, nível de conforto aprimorado e atualizações mecânicas e eletrônicas que resultaram em maior eficiência. Seu projeto traz otimizações para o uso off road, como pneus todo-terreno de perfil alto para melhor absorção de impactos e capacidade de tração na terra, amortecedores especiais e proteção extra para motor e transmissão. O porte do veículo impressiona: são 5.915 mm de comprimento, 2.063 mm de largura e 1.945 mm de altura, além do maior entre-eixos (3.745 mm) e a maior caçamba do segmento, com até 716 quilos ou 1.781 litros de capacidade. Por dentro, a nova Silverado entrega amplo espaço para até cinco ocupantes, materiais nobres e muitos itens de conforto. Sob o capô, vem um propulsor V8 de 5.3 litros, com tecnologia que ativa automaticamente a quantidade de cilindros conforme a necessidade de torque. Enquanto outros sistemas semelhantes acionam quatro ou os oito cilindros, na Silverado são 17 combinações, permitindo à picape rodar mais de 60% do tempo sem os oito cilindros atuarem simultaneamente, proporcionando economia de combustível, maior conforto acústico e durabilidade. Um moderno câmbio automático de 10 marchas distribui os 519 Nm para as quatro rodas. A tração integral conta ainda com reduzida, diferencial blocante e controle eletrônico de aclive e declive. A segurança ativa e a assistência ao motorista são foco de recursos como alerta de colisão e atropelamento dianteiro e de tráfego cruzado traseiro - ambos com frenagem autônoma de emergência; piloto automático adaptativo a partir de 25 km/h; e retrovisor interno com câmera de alta definição e visão 360 graus, com múltiplos sensores para manobras.

Aval da matriz

A Seres Brasil iniciou uma nova etapa de suas operações com a assinatura de um protocolo com a matriz chinesa para venda de 50 mil veículos eletrificados na América Latina até o fim de 2026. O potencial do mercado nacional foi decisivo para a empresa fazer investimentos locais que incluem a sede na cidade de São Paulo, treinamento de profissionais de vendas e de assistência técnica e uma completa plataforma de comercialização.

Alta de dois dígitos

Em outubro, o Rio Grande do Sul foi responsável pelo financiamento de 32,8 mil veículos, entre novos e usados, de acordo com dados da B3. No total, o Estado teve um crescimento de 10,7% em financiamentos na comparação com setembro e de 13,2% em relação ao mesmo período do ano passado.

Números relevantes

A BMW atingiu a marca de 200 mil carros vendidos no Brasil desde sua chegada oficial ao País, em 1995. Já a Toyota, alcançou a produção global acumulada de 300 milhões de automóveis desde 1935.

Melhor em 10 anos

As fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus (AM) produziram 1.323.004 unidades no acumulado de 2023. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), o volume é 10,4% superior ao registrado no mesmo período de 2022 (1.198.889 motocicletas). Ainda de acordo com a entidade, esse é o melhor resultado obtido pelo setor em 10 anos. A estimativa da Abraciclo é produzir 1.560.000 motocicletas este ano, o que corresponde a uma alta de 10,4% na comparação com 2022.

