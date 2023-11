Com novo visual, BMW X7 entrega muito luxo e potência

Tendo capacidade para levar até sete pessoas com muito espaço e conforto, o utilitário-esportivo possui preço à altura de sua imponência: R$ 1.154.950,00. Seu design de linhas ousadas e robustas adota conjunto óptico dianteiro dividido em duas seções, a superior com os LED de condução diurna e a inferior, também em LED, responsável pela iluminação noturna.

Por dentro, a atração fica para o BMW Live Cockpit Professional, um monitor curvado, composto por duas telas: a de 12,3 polegadas do painel de instrumentos e a de 14,9 polegadas da central multimídia. Top de linha, o novo X7 ostenta acabamento primoroso.

Vendido exclusivamente na versão M60i, o SUV utiliza um motor V8 biturbinado, que gera 530 cv de potência máxima e 750 Nm de torque entre 1.800 e 4.600 rpm. O câmbio automático de oito marchas destina toda essa força para as quatro rodas.

Produzido nos Estados Unidos, o veículo conta com uma extensa lista de itens de série, como ar-condicionado digital automático de cinco zonas, bancos com ventilação e aquecimento, porta-copos com aquecimento e refrigeração, direção ativa com esterçamento das rodas traseiras, sistema de estacionamento autônomo, aviso de colisão frontal, além de assistente pessoal inteligente acionado por comando de voz.