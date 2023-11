Inédito ZR-V completa a família de SUVs da Honda no Brasil

Recentemente lançado no mercado mundial, o modelo foi desenvolvido buscando equilíbrio entre conforto, robustez e dirigibilidade. Em termos de porte e preço, se posiciona entre os irmãos HR-V e CR-V, custando a partir de R$ 214.500,00.

O design do Honda ZR-V se notabiliza pela linha de cintura baixa, que começa no capô alongado e segue até a ondulação dos para-lamas traseiros, conferindo força, elegância e fluidez à carroceria. Na cabine, funcionalidade e sofisticação convivem; o acabamento é requintado e o painel apresenta arquitetura horizontal.

Baseado na plataforma do Civic, do qual herda elementos dos sistemas de direção e suspensão, o ZR-V tem comportamento dinâmico refinado. O isolamento acústico também se destaca, com ampla aplicação de materiais fonoabsorventes pela estrutura do veículo.

Sob o capô vem o novo motor 2.0 16V a gasolina, que entrega potência de 161 cv a 6.500 rpm e torque de 187,2 Nm a 4.200 giros. A transmissão continuamente variável (CVT) foi ajustada para favorecer a performance.

O ZR-V está equipado com o Sensing, pacote de tecnologias de segurança e assistências ao motorista. Uma câmera grande angular e um microprocessador de imagem de alta velocidade obtêm os dados para a atuação de recursos como o piloto automático adaptativo e a frenagem para mitigação de colisão.

A conectividade está presente por meio da plataforma myHonda Connect. De uso intuitivo, disponibiliza funções como notificação automática de colisão, localização do veículo estacionado, rastreamento do ZR-V em movimento, controle geográfico, acionamento remoto do ar-condicionado e do motor, entre outras.



Painel de instrumentos traz uma tela TFT digital colorida e personalizável de 7 polegadas