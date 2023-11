Renault revela o Kardian, que estreará mundialmente no Brasil

O modelo é o primeiro de uma futura gama de sete veículos globais, que serão produzidos em quatro regiões industriais da marca francesa: América Latina, Turquia, Marrocos e Índia. Trata-se de um SUV compacto, que promete inovações e recursos normalmente encontrados em segmentos superiores.

O Kardian irá inaugurar, no Brasil, onde será fabricado, a nova plataforma modular da Renault. Sob o capô, terá um novo motor 1.0 turboflex de três cilindros, com 125 cv de potência e 220 Nm de torque, associado a um câmbio automático com dupla embreagem - conjunto mecânico inédito no mercado latino-americano.

A segurança será ponto alto do veículo, que virá com seis airbags e sistemas avançados de assistência ao motorista, incluindo piloto automático adaptativo.

Apresentando a nova identidade visual da Renault, o Kardian se caracteriza pela silhueta robusta, com linhas fluidas e modernas.



"O novo Kardian conta com todo o DNA e know-how da marca, como o novo estilo do design e tecnologias inovadoras para o segmento, que são ao mesmo tempo úteis, bem pensadas e agregam mais valor para os nossos clientes. Este veículo claramente fortalece e moderniza nossa gama de modelos no segmento B – começando pela América Latina e sendo posteriormente lançado em outros países", declara Bruno Vanel, vice-presidente de produto da Renault.