e-2008 indica futuro promissor para a Peugeot entre os elétricos

A eletrificação veicular veio para ficar. Nesse novo cenário, tradicionais e novos fabricantes automobilísticos estão lutando para se estabelecer com relevância e atrair os consumidores cada vez mais interessados na mobilidade sustentável.

Uma das marcas mais antigas do setor, a Peugeot vem mostrando que pode ser protagonista. Reconhecida pela sua capacidade de criar carros com design atraente, a montadora francesa tem, no modelo e-2008, um exemplo de forma e função em harmonia.

O automóvel 100% elétrico marca pontos logo de saída graças ao visual atraente, com destaque para a dianteira bem arrojada. No interior, outra impressão positiva: lay out sofisticado, com ótimo acabamento e elevada sensação de conforto.

Rondando, o Peugeot e-2008 segue revelando qualidades. Seu motor elétrico, que fornece 260 Nm de torque e 136 cv de potência, “conversa” fluentemente com a transmissão automática. Com 50 kWh de capacidade, a bateria garante ao veículo autonomia de até 345 quilômetros pelo ciclo WLTP - ou seja, dá para percorrer quase 70 km por dia durante uma semana na cidade, seu habitat preferencial, sem precisar recarregar.

A ergonomia precisa e a posição de dirigir mais elevada conferem sensação de domínio total. O prazer ao volante aumenta com as suspensões bem calibradas, que possibilitam estabilidade nas curvas e suavizam as imperfeições do asfalto.