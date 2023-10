Citroën C3 possui qualidades, mas pode - e precisa - melhorar

Desde que passou a fazer parte do grupo automotivo Stellantis, a Citroën vem buscando recuperar o espaço perdido no Brasil, resultado de decisões estratégicas equivocadas, entre as quais, principalmente, a diminuição na variedade e competitividade dos veículos que a marca francesa vinha oferecendo no mercado nacional nos últimos anos.

Para começar a tentar virar esse jogo, a Citroën apostou suas fichas em uma nova geração do C3. O hatch compacto foi reformulado e adotou características de SUV, que tanto agradam os consumidores, como visual mais imponente e maior altura livre do solo.

Automotor testou, durante uma semana, a versão Feel Pack 1.6 AT do C3, verificando que o modelo reúne algumas qualidades interessantes, mas que vem sendo ofuscadas, com razão, pelos problemas estruturais e construtivos do carro, que foi reprovado nos crash tests do Latin NCAP. Mesmo assim, as vendas do automóvel têm sido boas, demonstrando seu potencial junto ao público.

Usando recursos estéticos como vincos, saliências e reentrâncias, o design do C3 consegue transmitir uma imagem de robustez. Na cabine, o estilo é despojado e funcional, o que dialoga com o público jovem, mas a opção por plásticos duros no acabamento deixa a desejar em conforto. O espaço interno, por outro lado, é bastante bom, considerando se tratar de um automóvel compacto.

A versão Feel Pack 1.6 AT, como o nome indica, usa motor de 1.6 litro, com 16V, que rende até 120 cv de potência e vem associado a uma transmissão automática de seis marchas. O conjunto mecânico garante desempenho satisfatório, porém a sensação ao volante é de um pouco de “aspereza”, como se propulsor e câmbio não estivessem em total sintonia. Já a suspensão firme e mais alta dá confiança para encarar as irregularidades do asfalto, sem causar insegurança nas curvas.