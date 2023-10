Mustang Mach-E é o primeiro elétrico da Ford na América do Sul

A marca inicia as vendas do crossover no Brasil, oferecendo sua versão top de linha GT Performance AWD Extended Range por R$ 486 mil, com prazo de entrega de até 60 dias. O modelo combina todo o legado do nome Mustang com uma proposta diferenciada de desempenho, versatilidade e tecnologia.

O Mach-E tem dois motores elétricos, que fornecem potência de 487 cv e torque de 859,5 Nm, permitindo aceleração de zero a 100 km/h em 3,7 segundos. Cada um instalado em um eixo, os propulsores também viabilizam a tração integral.

A bateria, com capacidade de 91 kWh, garante uma autonomia de 379 quilômetros no padrão do Inmetro. O veículo pode ser carregado em casa, com o aparelho portátil de 7 kW que o acompanha, ou em carregadores fixos, particulares ou públicos. A Ford também fez uma parceria com a EZVolt, a maior rede privada de eletropostos do País, com mais de 800 pontos de recarga em 15 estados, que disponibiliza ao proprietário recargas gratuitas por 12 meses ou até 950 kW.

O design mantém elementos clássicos do Mustang, como o "nariz de tubarão", o capô longo e as lanternas de três barras. A carroceria mede 4.743 mm de comprimento, 2.097 mm de largura, 1.613 mm de altura e 2.984 mm de distância entre-eixos.

A cabine apresenta acabamento minimalista e requintado, com tela multimídia de 15,5 polegadas. O porta-malas é o maior da categoria: 402 litros - e ainda há um compartimento de 139,5 litros sob o capô.

Para o lançamento do Mustang Mach-E, a Ford montou uma estrutura de 50 concessionárias especialistas em pontos estratégicos. As lojas contam com ferramentas especiais e técnicos treinados para reparos na bateria e motores elétricos, que dispõem de garantia de oito anos ou 160 mil km.

"O Mustang Mach-E é um produto diferenciado de tudo o que existe hoje no mercado, tanto pelo que ele entrega do ponto de vista de experiência do consumidor, como de versatilidade e performance. É um grande marco na eletrificação da nossa linha, um veículo esportivo com espaço para a família e, como dizemos, o único elétrico que é um Mustang", argumenta Marcel Bueno, diretor de marketing da Ford América do Sul.

Grande tela do sistema de infoentretenimento se sobressai na cabine de estilo sofisticado