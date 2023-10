Novo Honda Accord progride em tecnologia e eficiência energética

Híbrido desde 2021, o sedã japonês vem para o Brasil aprimorado e com mais recursos em sua nova geração. Dotado de dois motores elétricos - um para tração e outro para geração de energia - e um a combustão, o veículo entrega uma experiência de condução que alia alta performance e economia de combustível.

O propulsor 2.0 de quatro cilindros a gasolina agora possui injeção direta de combustível, o que gerou uma aumento no torque de 174,4 Nm para 188,2 Nm. A força produzida pelo motor elétrico também aumentou, de 314,6 Nm para 334,2 Nm.

O sistema híbrido oferece três modos de operação: EV Drive (100% elétrico), Hybrid Drive (elétrico e combustão) e Engine Drive (somente combustão). A alternância entre eles acontece de maneira suave e automática, de acordo com variáveis como topografia, acionamento do acelerador, nível de energia nas baterias, entre outras.

O novo Accord Advanced Hybrid ostenta uma silhueta elegante e longilínea, em que chama a atenção o capô baixo e o caimento acentuado da coluna "C". Na cabine, materiais requintados, detalhes sofisticados e isolamento acústico eficiente valorizam a experiência de motorista e passageiros.

A segurança ativa cresceu com uma versão mais avançada do Sensing, o pacote de assistência ao motorista da Honda. O novo desenvolvimento traz câmera de alta capacidade no topo do para-brisa, cujo campo de visão passou de 50 graus para 90 graus. Já o radar na grade frontal possui agora um ângulo máximo de varredura de 120 graus, contra os 50 graus do dispositivo anterior.

Com três anos de garantia geral, sem limite de quilometragem, e oito anos ou 160 mil quilômetros de cobertura para baterias e motores elétricos, o Honda Accord Advanced Hybrid custa R$ 324.900,00.



Duas telas digitais lado a lado, a da central multimídia e a do quadro de instrumentos