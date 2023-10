Renault disponibiliza nova geração do Kangoo E-Tech

O veículo comercial 100% elétrico tem preço sugerido de R$ 259.990,00 e é destinado a empresas que buscam reduzir seu impacto ambiental. No Brasil, o modelo foi pioneiro no segmento e soma mais de 600 unidades comercializadas desde seu lançamento.

O motor de 120 cv de potência e 245 Nm de torque instantâneo é alimentado por uma nova bateria de íons de lítio de 45 kWh, composta por oito módulos independentes. A autonomia chega a 329 quilômetros no ciclo urbano, conforme a norma do Inmetro.

As baterias contam com garantia de oito anos ou 160 mil km. Durante este intervalo, são substituídas gratuitamente pela montadora se a capacidade diminuir para menos de 70% do seu valor nominal.

Para reenergizar a bateria, o novo Kangoo E-Tech 100% elétrico oferece diversas opções: carregamento de 2,3 kW, para tomadas domésticas; carregamento trifásico AC (corrente alternada) de 3,7 kW até 22 kW, para eletropostos públicos e wallboxes; e carregador rápido DC de 80 kW (corrente contínua) para aparelhos ultrarrápidos de rodovias.

"O Kangoo é um veículo emblemático para a Renault em todo mundo e, no Brasil, sua versão elétrica é reconhecida por grandes empresas que buscam atingir seus objetivos de descarbonização por sua praticidade, baixo custo de operação e por todo o suporte que a marca oferece. Essa nova geração do modelo chega ao mercado para consolidar essa trajetória de sucesso", argumenta Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil.