Agora híbrido, Jeep Grand Cherokee não perde a essência off road

O SUV que redefiniu o segmento chega ao Brasil em sua quinta geração, quase 30 anos depois da sua estreia no País, custando R$ 569.990,00. Segundo a Jeep, trata-se do Grand Cherokee mais luxuoso, capaz e avançado tecnologicamente de todos os tempos - e para completar, dotado de motorização híbrida plug-in (de tomada).

A tecnologia 4xe combina a eletrificação com a tração 4x4. Um motor 2.0 turbo de quatro cilindros, a gasolina, e dois propulsores elétricos garantem um desempenho de respeito: potência total de 380 cv e 637 Nm de torque. Junto com uma transmissão automática de oito marchas, permitem aceleração de zero a 100 km/h em 6,3 segundos.

O funcionamento dos motores é gerenciado automaticamente, de acordo com o modo de condução selecionado e a demanda de força. O primeiro propulsor elétrico tem a função de recarregar a bateria de alta tensão e trabalhar como um auxiliar do motor a combustão. Já o segundo propulsor elétrico, acoplado ao câmbio, pode recarregar a bateria ou fornecer torque às rodas, o que torna a tração permanentemente 4x4 em todos os modos de condução.

A bateria que alimenta o sistema elétrico é feita de íons de lítio e possui 400 volts de tensão e capacidade de 17,3 kWh. Garante 29 quilômetros de autonomia 100% elétrica pelo ciclo do Inmetro e pode ser totalmente carregada em 2h30min em uma tomada de 220V.

Parte do DNA da Jeep, o sistema Quadra-Trac II 4x4 usa sensores para identificar quando os pneus estão patinando e, por meio de uma caixa de transferência ativa, direciona até 100% do torque para o eixo com maior aderência, garantindo a tração ideal para as situações off road.

Quando o assunto é segurança, o Grand Cherokee vem com o pacote Active Driving Assist de nível 2, que inclui frenagem autônoma de emergência, monitoramento de mudanca de faixa ativo, piloto automático adaptativo com Stop & Go, assistência de colisão em interseções, entre outros recursos.

"O Grand Cherokee é um veículo de grande relevância para a Jeep no mundo todo, e em especial no Brasil, onde marcou fortemente toda uma geração como referência de SUV premium, robusto e com excelente capacidade off road, tornando-se o sonho de consumo de muita gente. Com a chegada da quinta geração desse ícone, temos a oportunidade de mostrar a evolução de tudo o que o público já conhece de melhor da marca, com o adicional da tecnologia híbrida plug-in", observa Alexandre Aquino, vice-presidente da Jeep para a América do Sul.