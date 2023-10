BYD Dolphin ganha duas novas versões

O lançamento das variantes Plus e Diamond aumenta as opções do carro compacto elétrico para o consumidor brasileiro. A primeira tem preço fixado em R$ 179.800,00, enquanto a segunda sai da concessionária para a garagem do comprador por R$ 149.800,00.

O Dolphin Plus entrega mais esportividade e potência, além de uma pintura exclusiva em duas cores. Dotado de motor com 204 cv, possui teto panorâmico e rodas de 17 polegadas com design exclusivo.

Além de melhor performance, com aceleração de zero a 100 km/h em sete segundos, o modelo oferece maior autonomia. Sua bateria de 60,48 kWh permite rodar até 427 quilômetros no ciclo WLTP.

A versão Plus vem com piloto automático adaptativo, sistema de detecção de ponto cego, assistente de faixas, leitor de placas de velocidade, alerta de tráfego cruzado dianteiro e traseiro com auxílio de frenagem e sensor de pressão dos pneus.

O Dolphin Diamond, por sua vez, é o modelo na cor preta do veículo original. Isso significa que conta com os mesmos atributos do seu "irmão mais velho". Sua bateria de 44,9 kWh possibilita percorrer mais de 400 quilômetros no ciclo WLTP ou 291 km pelas medições do Inmetro.