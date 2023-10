Novo Mercedes-Benz CLA Coupé desembarca no Brasil

O modelo oferece esportividade, tecnologia, segurança e luxo. Chega ao mercado nacional em duas versões, CLA 200 AMG Line e AMG CLA 35 4Matic, que custam, respectivamente, R$ 346.900,00 e R$ 496.900,00.

O Mercedes CLA 200 AMG Line vem com um novo motor 1.3 de quatro cilindros, a gasolina, aliado à transmissão automática de dupla embreagem de sete velocidades.

Gerando 163 cv de potência, o propulsor conta com sistema elétrico, que disponibiliza 14 cv extras para proporcionar maior agilidade nas acelerações. Durante a frenagem, a energia elétrica é regenerada, abastecendo a bateria de 48 volts.

O mesmo sistema elétrico está presente no Mercedes-AMG CLA 35 4Matic, mas associado a um motor 2.0 turbo de quatro cilindros, que rende 306 cv. Essa potência é levada de forma variável às quatro rodas por meio de um câmbio automático de dupla embreagem com oito marchas.

Novos para-choques, grade do radiador e difusor traseiro realçam o visual arrojado do cupê alemão. No interior, destaque para a última geração do sistema de entretenimento Mercedes-Benz User Experience, que combina duas telas coloridas de 10,25 polegadas sensíveis ao toque do usuário.

Em comparação ao antecessor, o novo CLA 200 AMG Line traz uma lista de equipamentos de série ampliada, incluindo rodas de 18 polegadas com design inédito, ignição e acesso à cabine que dispensam chave e assistente de condução semiautônoma. A tecnologia de manutenção da faixa de rodagem agora está mais precisa, graças ao controle de direção ativo, que ainda deixa a dirigibilidade mais confortável e segura.