Novas versões turbo elevam desempenho do Peugeot 208

São três as opções turbinadas para os consumidores: Allure, que custa R$ 99.990,00; Style, com preço de R$ 109.990,00; e Griffe, vendida por R$ 114.990,00. Em todas, o motor Turbo 200 vem acompanhado pelo câmbio CVT.

O propulsor flex sobrealimentado fornece até 130 cv de potência e, como seu nome sugere, 200 Nm de torque, disponíveis a partir de 1.750 rpm. Pela primeira vez no Brasil, um carro de passeio da Peugeot é equipado com transmissão automática continuamente variável (CVT), que adota uma programação especial para proporcionar menor consumo de combustível.

A suspensão dianteira recebeu ajuste exclusivo para as novas versões turbo do 208. Com isso, o comportamento dinâmico ficou mais equilibrado, com menor rolagem da carroceria, afetando positivamente as saídas de curvas e desvios rápidos. Novas pinças de freio aumentam a capacidade de frenagem do hatch compacto.

Desde a versão Allure Turbo, são de série a central multimídia Connect de 10,3 polegadas com conexão wireless para Android Auto e Apple CarPlay, ar-condicionado automático e digital, direção elétrica, sensor de estacionamento, câmera de ré, controles de tração e de estabilidade, luzes de rodagem diurna em LED e rodas de liga-leve de 16 polegadas.