Pequeno no tamanho, novo BMW M2 excede em performance

Totalmente renovado, o esportivo da marca alemã desembarca no Brasil em duas versões, Coupé e Coupé Track, que custam, respectivamente, R$ 617.950,00 e R$ 667.950,00. A carroceria com apenas duas portas é impulsionada por um motor biturbo, controlado por câmbio automático.

As dimensões compactas, o entre-eixos curto, a distribuição de peso perfeitamente equilibrada e a estrutura com alta rigidez torcional proporcionam uma direção ágil e precisa. O design marcante se caracteriza pelas linhas musculosas, com destaque para as enormes entradas de ar no para-choque frontal e para as volumosas caixas de roda. Por falar nas rodas, elas são de 19 polegadas na dianteira e 20 polegadas na traseira.

Na cabine, a atração é o BMW Live Cockpit Professional, que combina duas telas digitais, a de 12,3 polegadas do painel de instrumentos e a de 14,9 polegadas do sistema multimídia. Em relação ao acabamento interno, chamam a atenção os detalhes em fibra de carbono.

Produzido no México, o novo M2 conta com um propulsor de seis cilindros em linha dotado de dois turbocompressores. Os 460 cv de potência e 500 Nm de torque são 100% destinados às rodas traseiras pela transmissão automática M Steptronic de oito marchas. O conjunto motriz possibilita aceleração de zero a 100 km/h em 4,1 segundos e velocidade máxima de 290 km/h.

Enquanto a configuração Coupé foi pensada mais para o uso diário, a Coupé Track vem com atributos típicos dos carros de corrida, como teto em fibra de carbono para alívio de peso, freios esportivos com pinças vermelhas e bancos tipo concha também feitos de fibra de carbono.

O conforto está presente em recursos como ar-condicionado automático de três zonas, estacionamento autônomo e piloto automático inteligente. A lista de itens de série do novo BMW M2 inclui ainda suspensão adaptativa com amortecedores regulados eletronicamente e controle de estabilidade.



Assistente pessoal inteligente permite ativar funcionalidades do carro por comando de voz