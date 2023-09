Ford lança as configurações XL e XLS da nova Ranger

A picape média chegou ao mercado brasileiro em junho, apenas com as opções top de linha XLT e Limited. Agora, a marca passa a oferecer as variantes de entrada e intermediária.

Os novos modelos do utilitário têm cabine dupla e estreiam o avançado motor 2.0 turbodiesel, com potência de 170 cv e torque de 404,7 Nm. Na Ranger XL (R$ 239.990,00), destinada ao trabalho e a frotistas, o propulsor vem acompanhado de câmbio manual de seis marchas e tração 4x4.

Na configuração XLS, de uso misto, para o campo e cidade, o conjunto motriz é complementado por uma nova transmissão automática de seis velocidades e a tração pode ser 4x2 (R$ 234.990,00) ou 4x4 (R$ 259.990,00).

Mas a Ford quis dar mais uma alternativa aos consumidores. Com isso, pela primeira vez, a Ranger conta com uma versão XLS dotada da motorização mais potente da família (R$ 279.990,00). O novo V6 de 3.0 litros também é ligado a uma caixa automática, mas de 10 marchas, que traciona as quatro rodas.

"Percebemos que havia um grupo de consumidores não atendido pela oferta atual, e criamos a nova Ranger XLS 4WD, picape intermediária com motor V6 para aplicações que exigem mais potência, como viaturas de polícia", diz Dennis Rossini, gerente de marketing da Ford.

Desde o modelo de entrada, a nova Ranger traz de série sete airbags, multimídia Sync 4 com tela de 10 polegadas e conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, painel de instrumentos digital configurável de oito polegadas, faróis com acendimento automático e ajuste elétrico de altura, piloto automático, controle eletrônico de estabilidade, assistentes de partida em rampa e de descidas.

A nova geração da picape da Ford é construída sobre um chassi 30% mais resistente a torções, e a caçamba comporta até 1.250 litros. Seus atributos off road incluem capacidade de imersão de até 800 mm - a maior do segmento. As variantes com tração 4x4 recebem diferencial traseiro blocante.