Sedã i7 é o ápice do luxo em eletrificação da BMW

O modelo estreia no mercado brasileiro equipado com tecnologias de vanguarda da marca alemã. Dois propulsores elétricos, um em cada eixo, fornecem 544 cv de potência e torque imediato de 745 Nm, possibilitando sair da inércia para 100 km/h em 4,7 segundos.

Com até 479 quilômetros de alcance, de acordo com o Inmetro, o i7 tem bateria de 101,7 kWh e capacidade de carregamento rápido. Ligada em corrente contínua (DC), a bateria de 195 kW precisa de 34 minutos para ir de 10% a 80% de energia.

Ainda no quesito recarga, o i7 será o primeiro elétrico no Brasil a vir de série com três carregadores totalmente grátis. Serão dois aparelhos de parede (Wallbox), de 22 kW cada, e um carregador portátil de 11 kW.

O BMW i7 adota uma identidade visual nova, que divide o conjunto óptico frontal em duas partes: na superior, há luzes diurnas de LED; na inferior, ficam os faróis para iluminação noturna. Grade com bordas iluminadas e para-choque com vincos bem definidos completam o design frontal. Nas laterais, as maçanetas são embutidas na carroceria; na traseira, lanternas afiladas e tridimensionais completam o estilo do sedã.

No interior, a principal atração é a tela de 31 polegadas, disponível para os passageiros do banco de trás, que fica embutida no teto. Quando acionada, transforma a cabine em uma sala de entretenimento, permitindo a reprodução de canais de streaming com alta qualidade sonora e de imagem.