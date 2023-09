Cupê elétrico da BYD excede em tecnologia e potência

A marca chinesa lança no Brasil o Seal, um carro elétrico de alto desempenho e muitas inovações, por R$ 296.800,00. O modelo usa a tecnologia "Cell-to-Body", que faz a bateria ser parte estrutural da carroceria, propiciando mais rigidez, segurança e melhorando o espaço interno. O Seal tem dois motores elétricos superpotentes, que somam 531 cv e permitem aceleração de zero a 100 km/h em 3,8 segundos. A capacidade máxima de recarga da bateria é de 150 kW, fazendo com que 30% a 80% da sua energia seja recarregada em 30 minutos, garantindo quase 300 quilômetros de autonomia. Com 100% de carga, o alcance do veículo chega a 372 quilômetros, pelos parâmetros do Inmetro. Conectividade inteligente e entretenimento de ponta são outros pontos de destaque do Seal. O automóvel possui internet 4G e uma tela rotativa exclusiva de 15,6 polegadas, dotada de função de controle de voz. Na cabine, o acabamento é de extremo bom gosto. Os bancos dianteiros combinam aparência esportiva e estofamento confortável - o do motorista disponibiliza regulagens elétricas em oito posições. Um teto solar panorâmico de grandes dimensões proporciona um ambiente interno naturalmente iluminado. As portas dianteiras são de vidro duplo laminado, para maior segurança e excelente isolamento acústico e térmico. As maçanetas das portas ficam embutidas quando o carro está em movimento. O BYD Seal traz recursos avançados de segurança e auxílio ao motorista, como avisos de colisão dianteira e traseira, frenagem de emergência automática, controle de cruzeiro adaptativo e câmera de visão 360 graus.



Eletromobilidade em cartaz

A 1ª Mostra de Veículos e Mobilidade Elétrica do Rio Grande do Sul, a Eletric Move, realizada em Caxias, terminou no domingo (03/09), contabilizando mais de 20 mil visitantes, no Centro de Eventos da Festa da Uva, durante os três dias de programação. O número superou as expectativas dos organizadores, que já confirmaram a segunda edição do evento, de 7 a 10 de novembro de 2024. Ônibus, vans, caminhões, tratores, veículos de passeio, bicicletas, motos e patinetes elétricos estiveram na exposição, que também teve discussões sobre eletromobilidade e sustentabilidade.

Importação ininterrupta

A Kia Brasil completou 30 anos de atividades ininterruptas de importação de automóveis da montadora sul-coreana. A operação iniciou em 1992, quando houve a abertura do mercado nacional aos veículos importados.

Maior hub de recarga

A Volvo Car Brasil inaugurou o maior hub de recarga de veículos eletrificados da América Latina. A instalação tem capacidade para recarregar 80 veículos simultaneamente e fica no empreendimento São Paulo Corporate Towers, na capital paulista, local do escritório da marca sueca.

Sedã i7 é o ápice do luxo em eletrificação da BMW