GWM lança hatchback elétrico em duas versões

A marca chinesa Great Wall Motors traz para o Brasil seu primeiro carro 100% elétrico: o Ora 03, um modelo que combina inovação, segurança e conforto. Os valores variam conforme a versão: a Skin custa R$ 150 mil e a GT sai por R$ 184 mil - no lançamento, haverá também a edição especial Skin Copacabana, por R$ 150 mil. A pré-venda já está aberta nas concessionárias, lojas de shopping espalhadas pelo País ou no Mercado Livre, e as entregas aos compradores estão previstas para dezembro.

Com estilo bem peculiar, o Ora 03 tem motor elétrico no eixo dianteiro, que fornece 171 cv de potência e 250 Nm de torque. A principal diferença entre as versões está na capacidade energética da bateria. Na Skin, é de 48 kWh; na GT, 63 kWh - a autonomia, no ciclo WLTP, fica, respectivamente, em 310 e 400 quilômetros. A recarga de 10% para 80% da bateria leva de três a cinco horas com carregadores de corrente alternada (AC) ou de 30 a 40 minutos em corrente contínua (DC).

O veículo conta com sistema de condução semiautônoma nível 2, graças à atuação de um radar frontal de amplo alcance e cinco câmeras. A tecnologia embarcada é elevada, em recursos como ajuste da velocidade de acordo com o ângulo das curvas, alerta e frenagem autônoma de emergência, reconhecimento de placas de velocidade, estacionamento automático, entre outros.

Na cabine, destaque para a conectividade e para o conforto. Painel de instrumentos e multimídia possuem, cada, uma tela de 10,25 polegadas. Os bancos dispõem de massageador, ventilação e ajustes elétricos, com memória para o motorista. E o porta-malas abre e fecha automaticamente.



Versão GT tem interior preto e vermelho, mas a variante Skin dá opções de outras cores para o cliente