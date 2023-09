Ford aposta no novo Territory para a briga dos SUVs médios

Moderno e tecnológico, o veículo é um lançamento global, que está chegando de forma quase simultânea a mais de 60 mercados. No Brasil, será vendido em versão única de acabamento, a Titanium, pelo preço de R$ 209.990,00.

O Territory é equipado com um novo motor turbo a gasolina: o 1.5 EcoBoost, que gera 169 cv de potência a 5.500 rpm e torque de 250 Nm de 1.500 a 3.500 giros. O propulsor recebeu uma calibração exclusiva para o estilo de condução do brasileiro.

O conjunto motriz inclui ainda uma nova transmissão automática de sete velocidades, que otimiza a aceleração e o consumo. Há quatro modos de condução - Normal, Serra/Colina, Eco e Esportivo -, que ajustam o SUV da Ford automaticamente a diferentes situações de rodagem.

As suspensões são independentes, com a dianteira do tipo McPherson e a traseira Multilink. Esse conjunto também foi refinado para as condições brasileiras, melhorando a absorção de imperfeições em diferentes tipos de piso, para oferecer um rodar confortável e estável.

Com 4.630 mm de comprimento, 1.936 mm de largura, 1.706 mm de altura e 2.726 mm de entre-eixos, o Territory é o maior da categoria dos utilitários-esportivo médios. O porta-malas (que possui acionamento elétrico automático) de 448 litros pode ser ampliado para 1.422 litros com o rebatimento do banco traseiro.

O pacote de itens de série é recheado, contemplando painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas, teto solar panorâmico, ar-condicionado digital de duas zonas com saídas traseiras, bancos de couro com ajuste elétrico e assentos ventilados, câmera 360 graus e farol alto automático, entre outros. No campo das tecnologias de assistência à condução, há frenagem autônoma com detecção de pedestres, controle de cruzeiro adaptativo com stop & go, permanência em faixa e estacionamento automatizado.

“A Ford tem mais de 55 anos de tradição e inovação global em SUVs. É a marca que ajudou a criar o conceito moderno do segmento e, desde 2000, já vendeu cerca de 25 milhões de unidades no mundo. O novo Territory incorpora toda essa experiência e chega para reforçar o nosso portfólio com uma combinação única na categoria", diz Dennis Rossini, gerente de marketing da marca.

Direção elétrica com base reta agrega controles; seletor do câmbio automático é rotativo