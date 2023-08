Mitsubishi Eclipse Cross tem edição especial

Com 300 unidades, a série limitada Sport é produzida com base nas versões top de linha do SUV. Já está disponível para encomenda no site da Mitsubishi Motors e na rede de concessionárias da marca japonesa, com preços de R$ 237.990,00 na configuração HPE-S e de R$ 248.990,00 na HPE-S S-AWC.

A novidade ressalta o visual arrojado do Eclipse Cross, com elementos estéticos que imprimem dinamismo e sofisticação, como as rodas exclusivas em cinza aro 18 polegadas. Por fora, o acabamento em preto brilhante surge no aerofólio traseiro, antena, teto, colunas "A" e "C", moldura lateral e inferior das portas, rack de teto, espelhos retrovisores externos, spoilers dianteiros e traseiros, além da antena do tipo "barbatana de tubarão".

Na cabine, a cor preta predomina, especialmente no acabamento em couro dos bancos, bem como nos diversos componentes em preto brilhante. Detalhes e molduras em vermelho também brilhante aparecem na moldura do quadro de instrumentos e da manopla de câmbio.