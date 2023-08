Chevrolet inicia a pré-venda da nova Silverado

A ação comercial envolve um lote de 500 unidades da picape, todas da versão top de linha High Country, com motor V8 e transmissão automática de 10 marchas. As entregas estão previstas para começar na virada de ano.

Os interessados podem fazer as reservas na rede de concessionárias ou então no estande da Chevrolet na Expointer. A feira agropecuária gaúcha, que vai de 26 de agosto a 3 de setembro, em Esteio, será palco da primeira aparição pública da Silverado no Brasil.

"A categoria de picapes premium despontou impulsionada pela importância do agronegócio, território com ampla tradição da Chevrolet, o que também ajuda a explicar a grande expectativa pela nova Silverado", diz Santiago Chamorro, presidente da General Motors América do Sul.

O visual do utilitário combina robustez e requinte. Seu porte impressiona: são 5.913 mm de comprimento, 2.063 mm de largura e 1.945 mm de altura, com entre-eixos de 3.745 mm, o maior da categoria. A caçamba também é a mais ampla do segmento e conta com tampa de acionamento elétrico.

Por dentro, a nova Silverado entrega generoso espaço para os cinco ocupantes, além de acabamento com materiais nobres. O quadro de instrumentos digital configurável mede 12,3 polegadas, e o motorista dispõe do "Head Up Display", que projeta informações da condução na base do para-brisa.

A conectividade é outro destaque do veículo, que será o primeiro do mercado a vir com Google Built-in, que conecta-se automaticamente ao perfil digital do usuário para importar da nuvem desde os apps preferidos, passando pela sua relação de destinos até a agenda. Também terá multimídia MyLink de última geração, com tela de 13,4 polegadas.

O motor V8 de 5.3 litros da nova Silverado possui sistema de desativação de cilindros. A tecnologia permite que a picape rode mais de 60% do tempo sem a necessidade de acionar os oito cilindros simultaneamente. Com isso, o consumo de gasolina fica em 6 km/l na cidade e 7,2 km/l na estrada, pelo padrão do Inmetro.

A tração inteligente pode distribuir o torque de 519 Nm entre as quatros rodas conforme o tipo de terreno e condição de carga. O conjunto inclui também reduzida e diferencial blocante. O veículo ainda oferece três modos de direção: Off Road, Normal e Esporte.



Volante e bancos contam com regulagens elétricas e sistema de aquecimento