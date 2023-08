Audi traz o novo Q8 e-tron para o Brasil

O mais recente veículo 100% elétrico da marca chega nas versões Performance Black e Launch Edition, e nas carrocerias SUV e Sportback, com preços a partir de R$ 669.990,00. Também estará disponível no programa de assinatura da Audi, a partir de R$ 15.050,00, no plano de 36 meses.

O Q8 e-tron representa a primeira atualização da linha e-tron desde 2019, quando ocorreu o lançamento global do modelo totalmente elétrico da Audi. Também estreia a nova linguagem visual da marca, mais elegante e minimalista.

O carro ganhou uma nova bateria com célula química avançada, de capacidade aumentada em 20% em relação à anterior, passando de 95 kWh para 114 kWh. A capacidade de carregamento, por sua vez, foi incrementada em 20 kW, para 170 kW, permitindo a recarga de 10% a 80% da energia da bateria em 31 minutos.

Dois propulsores elétricos fornecem potência combinada de 408 cv e 664 Nm de torque, atuando em sintonia com a tração integral "quattro". O conjunto motriz permite aceleração de zero a 100 km/h em 5,6 segundos.

"O novo Q8 e-tron estabelece um marco temporal na história da marca. Estamos iniciando uma nova fase, com foco total na progressividade e eletrificação da mobilidade. Os nossos produtos serão guiados pela busca contínua de tecnologias que permitam acessar distâncias cada vez mais longas, com maior velocidade de carregamento e regeneração de energia", afirma Daniel Rojas, CEO e presidente da Audi do Brasil.