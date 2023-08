Fiat Strada recebe motor turboflex na linha 2024

As novidades do modelo não param por aí. Mudanças no design e uma nova versão deixam a picape, que já é o veículo mais vendido no Brasil no acumulado do ano, ainda mais atrativo para os consumidores.

Lançado no Pulse, o propulsor Turbo 200 Flex de três cilindros estreia agora na Strada. Sua potência é de 130 cv com etanol (125 cv com gasolina), com torque de 200 Nm.

A nova motorização vem combinada com o câmbio automático CVT e equipa as versões Ranch e Ultra, ambas com cabine dupla e custando R$ 132.990,00. A Ultra, já presente na gama da Toro, reforça a família Strada, oferecendo mais esportividade.

Também há novidade no trem de força da configuração Endurance, que passa a contar com o motor 1.3 Firefly, o qual rende 107 cv e 134 Nm abastecido com etanol e 98 cv e 129 Nm usando gasolina. O câmbio manual de cinco marchas complementa o conjunto motriz.

As modificações no design contemplam, nesse primeiro momento, apenas as versões Ultra e Ranch: grade frontal, para-choque integrado, faróis de neblina em LED e "skidplate" (protetor frontal) novos conferem um visual mais robusto e agressivo. Internamente, as variantes ganham novos bancos de couro, novos painéis de porta com detalhes em couro e volante com a logo Fiat e botão Sport - que deixa o desempenho mais dinâmico.

Para completar, comemorando os 25 anos de mercado da Strada, a Fiat apresenta uma série limitada da picape. A Edizione 25 possui apenas 1.025 unidades disponíveis, ao preço de R$ 135.990,00, e se baseia na versão Ultra. A edição especial se diferencia pela cor cinza Strato com teto em preto, retrovisores com capa em preto brilhante, rodas escuras, soleiras personalizadas, pedaleiras esportivas, entre outros itens.

"Ao longo da sua história, a Strada não parou de evoluir e, em 2023, quando completa 25 anos, não poderia ser diferente. Além de estar mais potente com um novo motor, ter recebido mais funcionalidades e até uma nova versão, também ganha uma edição comemorativa de aniversário, afinal, completar tanto tempo de mercado e ainda se manter tão relevante e no topo do ranking, não é pouca coisa", destaca Herlander Zola, vice-presidente sênior da Fiat na América do Sul.

Interior das versões Ultra e Ranch se diferencia pelo volante e acabamento