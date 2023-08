BMW traz seu modelo elétrico mais potente

Lançado no Brasil no início de 2022, o iX ganha agora uma nova versão, com desempenho superior. Trata-se do iX M60, que oferece 619 cv de potência e mais de 1.000 Nm de torque.

Visualmente, o modelo se diferencia pelas rodas de 22 polegadas com design inédito e freios com as pinças pintadas de azul escuro. Há ainda acabamentos externos na tonalidade titânio-bronze, dando um toque requintado à aparência.

A grade dianteira é um capítulo à parte: produzida com nanotecnologia, consegue autorreparar pequenos danos à sua estrutura. Além disso, tem pequenos filamentos de aquecimento que limpam e/ou secam sua superfície.

Equipado com dois motores, um em cada eixo (dianteiro e traseiro), o BMW iX M60 conta com tração integral e pode acelerar de zero a 100 km/h em apenas 3,8 segundos. A bateria com capacidade total de 111,5 kWh permite autonomia de 431 quilômetros, segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. O automóvel vem de série com dois carregadores, um portátil de até 11 kW e um de parede (Wallbox) de até 22 kW, para recarga em viagens e em casa.