Citroën C4 Cactus está mais conectado e confortável

A linha 2024 do modelo chega ao mercado com reposicionamento de preços, que vão agora de R$ 106.990,00 a R$ 129.990,00. A gama conta com quatro versões, motor 1.6 aspirado ou turbo e câmbio sempre automático.

No visual, o Citroën C4 Cactus ganha novas rodas de 16 e 17 polegadas e elementos na cor laranja ao redor dos faróis de neblina e nas laterais. A mesma cor também aparece nos logotipos que identificam o modelo e versão na tampa do porta-malas.

No interior, as atualizações são mais significativas: bancos com novos tecidos; três novas entradas USB; porta-objetos maior entre os assentos dianteiros e com cobertura regulável; carregador de celulares sem fio a partir da versão Feel Pack. O grande destaque fica com a nova central multimídia de 10 polegadas com conexão sem fio Android Auto e Apple CarPlay, que reúne as principais funções de conforto, entretenimento e segurança do veículo.