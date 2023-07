Volvo atualiza XC60 com foco em tecnologia

O SUV de luxo exibe mudanças sutis no design externo e, na cabine, acabamento que não aplica couro animal. A linha 2024 tem quatro versões, com valores indo de R$ 419.950,00 a R$ 486.950,00.

Trazendo ainda mais tecnologia e conectividade para o dia a dia do motorista, o XC60 é equipado com o sistema de infoentretenimento Google Automotive Services, com internet integrada e aplicativos incorporados. A internet integrada permite que atualizações em sistemas sejam realizadas "over-the-air" (OTA), da mesma forma como acontece nos smartphones.

O condutor pode usar a voz para ativar comandos do automóvel sem precisar usar as mãos ou desviar os olhos da estrada, graças ao Google Assistente. Este recurso pode controlar a temperatura, definir um destino, tocar música e enviar mensagens.

Um motor a combustão e outro elétrico entregam potência combinada de 462 cv e 709 Nm de torque. A tração é integral nas quatro rodas. O propulsor elétrico oferece autonomia de 78 quilômetros, segundo o ciclo europeu WLTP, e de 55 quilômetros pelo Inmetro, que considera condições extremas de uso e reduz em cerca de 30% a estimativa de alcance.

O Volvo XC60 conta com a já conhecida, porém aprimorada, tecnologia City Safety, que proporciona avançada assistência à condução e reconhece pedestres, ciclistas e animais de grande porte, podendo frear e até esterçar o volante para evitar ou minimizar possíveis acidentes. Tudo isso é possível por meio de sensores e câmeras que monitoram as vias e de um sistema que comanda a aceleração e a frenagem, capaz, inclusive, de controlar a distância do carro à frente.