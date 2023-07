BMW iX1 é mais um veículo elétrico que chega para o consumidor brasileiro

Modelo eletrificado do X1, o SUV premium mais vendido do país há seis anos, o lançamento apresenta visual esportivo e bom equilíbrio entre potência, torque e autonomia. Fabricado na Alemanha, será vendido na versão xDrive30 M Sport, por R$ 421.950,00.

O iX1 conta com dois motores, localizados um em cada eixo, resultando em tração integral. A potência combinada de 313 cv e o torque total de 494 Nm permitem acelerar de zero a 100 km/h em apenas 5,6 segundos.

Posicionada no assoalho, a bateria do automóvel possui capacidade total de 66,5 kWh. Proporciona até 303 quilômetros de alcance, de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular definido pelo Inmetro.

Para garantir a recarga em casa e em viagens, dois carregadores de alta potência acompanham o carro: um portátil de até 11 kW e um de parede (wallbox) de até 22 kW. Em carregadores ultrarrápidos, são necessários 38 minutos para elevar a energia da bateria de 10% para 80%.

O BMW iX1 vem de série com auxílio ao estacionamento, ar-condicionado com controle digital automático, assistente de condução inteligente em situações de trânsito lento ou longos deslocamentos com prevenção de aproximação frontal, head-up display (tecnologia de projeção das informações de condução no para-brisa) e carregador sem fio de smartphone.