Energia solar

A Renault do Brasil passará a produzir energia elétrica de origem solar, por meio de uma parceria com o Complexo Fotovoltaico de Castilho (SP), se tornando a primeira montadora do País a ter essa fonte como principal para suprir a sua demanda operacional. A empresa utilizará um parque solar com capacidade de 50 MW, que irá garantir 85% da energia elétrica necessária às suas fábricas de veículos e centro administrativo, chegando a 100% em dezembro deste ano.