Jornal do Comércio

A Expoclassic, maior mostra de veículos antigos em área coberta do Brasil, acontecerá de 18 a 20 de agosto, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo (RS). Trata-se da edição comemorativa dos 20 anos do evento, que reunirá cerca de mil automóveis, motocicletas, caminhões e ônibus, oriundos de várias regiões do Rio Grande do Sul e de outros estados do País, como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Como é tradição, também haverá participação de modelos que virão rodando do Uruguai e da Argentina. Entidade organizadora, o Veteran Car Club Novo Hamburgo prevê mais de 20 mil visitantes nos três dias de exposição.