Semestre positivo

As fábricas instaladas no Polo Industrial de Manaus (AM) produziram 764.271 motos no primeiro semestre de 2023, alta de 13,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), esse é o melhor resultado para os seis primeiros meses desde 2014. Com isso, a entidade revisou sua projeção de produção para 1,56 milhão de unidades este ano, alta de 10,4% em relação a 2022.