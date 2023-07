Chevrolet Montana passa a contar com versão de apelo esportivo RS

A linha 2024 da picape tem como novidade o modelo esportivo, que traz itens exclusivos de estilo e estará disponível nas concessionárias da marca a partir de agosto. Com isso, a Montana oferece agora cinco níveis de acabamento: MT, LT, LTZ, Premier e RS.

A versão RS se diferencia pela grade frontal estilo colmeia com detalhes em preto brilhante; rack de teto e santo-antônio integrados; rodas aro 17 polegadas; espelhos retrovisores com capa na cor preta brilhante; volante, painel, bancos e encosto de braços com revestimento premium na cor preta com costura vermelha; e molduras dos raios do volante, dutos de ventilação e do console central em preto brilhante.

Entre os itens de série estão faróis 100% LED com acendimento automático, ar-condicionado digital, sensor de estacionamento traseiro com câmera de ré e airbags frontais, laterais e de cortina. O motor da Chevrolet Montana RS é o 1.2 Turbo Flex de até 133 cv de potência e 210 Nm de torque, associado ao câmbio automático.