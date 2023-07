VW traz lote limitado da "Kombi" elétrica para o Brasil

Em meio às comemorações das suas sete décadas de história no País, a Volkswagen está importando 70 unidades do ID Buzz, modelo considerado a Kombi elétrica. Produzido em Hannover, na Alemanha, o veículo foi lançado mundialmente em setembro do ano passado e estará disponível no mercado nacional pelo sistema de assinatura da marca.

O ID Buzz se baseia na primeira geração da Kombi original, a T1, e foi construído sobre a plataforma modular elétrica (MEB) do Grupo Volkswagen. É equipado com uma bateria de 77 kWh, que fornece energia para um motor elétrico de 204 cv, o qual traciona as rodas traseiras.

A potência de carga, utilizando corrente alternada (AC), é de 11 kW. Em uma estação de carga rápida de corrente contínua (DC), a potência de carga aumenta para até 170 kW. Carregada dessa maneira, a bateria sobe de 5% para 80% de capacidade em cerca de 30 minutos.

"O ID Buzz é o ícone da era eletrificada da Volkswagen. Os brasileiros poderão reviver a liberdade, independência e emoção da Kombi, agora zero emissões e totalmente sustentável. A Kombi Elétrica é a união de forças das nossas estratégias de crescimento e descarbonização para a região", comenta Alexander Seitz, Chairman da Volkswagen América Latina.