BYD amplia público-alvo com o Dolphin EV

Maior fabricante de veículos elétricos do mundo, a chinesa Build Your Dreams (BYD) anunciou investimento de R$ 3 bilhões no município de Camaçari, na Bahia, adquirindo três plantas industriais que pertenciam ao complexo automotivo da Ford. As unidades fabris serão usadas, respectivamente, para processamento de lítio e ferro fosfato, manufatura de chassis para ônibus e caminhões elétricos e produção de automóveis híbridos e elétricos, com capacidade estimada em 150 mil carros/ano na primeira fase.

A BYD pretende montar o Dolphin EV no Brasil, modelo que a marca lança já, mas ainda importado. Custando R$ 149.800,00, ele chega com a promessa de entregar a melhor eficiência energética do mercado nacional, segundo o Inmetro.

Quinto veículo de passeio da BYD no País, o Dolphin EV estreia o conceito de design "Ocean", inspirado nos animais marinhos (no seu caso, o golfinho) e nas ondas do mar. De porte médio, utiliza a e-Platform 3.0, exclusiva para automóveis somente elétricos, que integra o sistema de alta tensão e as baterias com o chassi, o que melhora a segurança e a autonomia.

Na cabine, a atração fica para a tela de 12,8 polegadas da central multimídia, que conta com rotação elétrica para ficar na posição vertical ou horizontal. A capacidade é para cinco ocupantes.

O Dolphin EV tem uma moderna bateria de 44,9 kWh, que com 100% de carga permite rodar 291 quilômetros. A recarga é simples graças a um adaptador que possibilita ligar a uma tomada comum de 127V ou 220V.

Em carregadores de alta potência, a bateria precisa de 25 minutos para ir de 20% a 80% de carga. O carro também pode se tornar uma fonte de energia para equipamentos externos, já que possui a tecnologia "Vehicle to Load".

"Somos o primeiro fabricante a deixar de produzir carros a combustão e lideramos há nove anos o mercado de elétricos na China. Superamos a marca de quatro milhões de veículos vendidos com essa nova energia", relata Stella Li, CEO da BYD Américas e vice-presidente executiva da empresa.

Tela da multimídia rotaciona eletricamente, podendo ficar na posição horizontal ou vertical