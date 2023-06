Fiat Fastback estreia nova versão básica

A opção Turbo 200 Automático chega ao mercado com boa oferta de equipamentos, mas tendo o valor mais baixo como principal trunfo: custando a partir de R$ 119.990,00, o modelo atende aos requisitos necessários para receber o desconto do Governo Federal e, com isso, seu preço final fica em R$ 115.990,00. Com este lançamento, a Fiat é a marca com mais veículos habilitados no programa de incentivo às vendas do setor automotivo.

O motor do Fastback Turbo 200 é um três cilindros de 1.000 cm3 sobrealimentado, que gera 130 cv de potência com etanol (125 cv com gasolina) e torque de 200 Nm. O câmbio automático conta com sete marchas.

A lista de itens de série da nova versão de entrada inclui central multimídia de 8,4 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto, freio de estacionamento eletrônico, ar-condicionado automático e digital, piloto automático, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré, faróis e lanternas em LED, rodas de liga-leve de 17 polegadas, quatro airbags e controles de estabilidade e tração.