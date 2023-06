Nissan Versa avança em seu modelo 2024

O sedã passou por uma releitura do design dianteiro e está mais seguro e tecnológico. Com bom espaço interno, conforto e elevada qualidade de construção, está disponível nas versões Sense (R$ 105.190,00), Advance (R$ 114.290,00) e Exclusive (R$ 126.590,00), todas equipadas com motor 1.6 e transmissão automática continuamente variável - CVT.

A grade frontal do Versa adotou o conceito estético "V-motion" da Nissan, que, como o nome indica, exibe formato semelhante à letra "V". Por consequência, o para-choque dianteiro também foi redesenhado, assumindo um perfil mais esportivo.

No quesito segurança, o veículo agora vem com alerta de colisão frontal e assistente inteligente de frenagem desde a configuração de entrada. O sistema anticolisão inclui uma câmera instalada atrás do retrovisor interno, que atua junto ao radar no para-choque dianteiro, tornando mais preciso o reconhecimento de outros carros, pedestres, ciclistas e objetos.

A versão Sense recebeu rodas de liga-leve aro 15 polegadas e nova multimídia de sete polegadas com Apple Car Play e Android Auto. O Versa Advance ganhou o recurso de visão 360 graus com detector de objetos em movimento e, na cabine, quatro entradas USB (sendo três do tipo "C") e carregador de celular por indução.

O top de linha Exclusive incorporou nova multimídia de oito polegadas, apoio de braço com entrada USB-C, rodas de liga-leve aro 17 polegadas com novo desenho e aerofólio na tampa do porta-malas. Controles de tração e de estabilidade, seis airbags e assistentes de frenagem e de partida em rampa são itens de série em todas as variantes do carro.

O propulsor 1.6 16V Flex rende 113 cv de potência e torque de 150 Nm quando abastecido com etanol. O câmbio Xtronic CVT oferece modo Sport, acionado por um botão, que eleva as rotações para proporcionar acelerações e retomadas de velocidade mais rápidas.