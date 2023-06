Ram lança a Rampage, sua primeira picape nascida no Brasil

O novo modelo honra os principais pilares da marca, como força, luxo e tecnologia. Concebida e desenvolvida no Brasil para toda a América do Sul, a Rampage é resultado de um investimento superior a R$ 1,3 bilhão da Ram.

Quinto veículo produzido no polo industrial da Stellantis na cidade pernambucana de Goiana, a picape estreia no mercado nacional a partir de agosto, em três versões: Laramie (mais sofisticada), Rebel (mais robusta) e R/T (mais esportiva). Porém, a pré-venda já começou, pelo site www.ram.com.br, com preços partindo de R$ 239.990,00.

A Rampage poderá ser equipada, em todas as configurações, com o moderno motor turbo Hurricane 4, aplicado pela primeira vez em um veículo produzido no continente sul-americano. De 2.0 litros, o quatro cilindros a gasolina construído totalmente em alumínio gera 272 cv de potência e 400 Nm de torque. O outro propulsor, disponível apenas para as versões Laramie e Rebel, é o já conhecido Multijet Turbo Diesel, também de 2.0 litros e quatro cilindros, que entrega 170 cv de potência e 380 Nm de torque.

Ambas as motorizações são acompanhadas por um câmbio automático de nove marchas com seletor giratório e opção de trocas manuais por meio de aletas no volante. A tração é sempre 4x4 automática, com opção de reduzida acionada por um botão no console central.

Independentes nas quatro rodas, com arquitetura McPherson na frente e Multilink atrás, as suspensões receberam geometria e calibração específicas para máximo conforto e estabilidade em qualquer situação. Todas as versões vêm com freios a disco ventilados nas quatro rodas e o freio de estacionamento é eletrônico.

No design, a tradição de estilo imponente da Ram foi respeitada. A carroceria é "musculosa", graças às superfícies volumosas. A dianteira agressiva conta com conjunto óptico todo de LED. Na traseira, o grafismo das lanternas revela, quando iluminado, a bandeira dos Estados Unidos.

De porte médio, a Rampage tem 5.028 mm de comprimento, 1.886 mm de largura, 1.780 mm de altura e 2.994 mm de entre-eixos. A capacidade de carga é de 1.015 quilos nas variantes a diesel e de 750 quilos com o propulsor a gasolina - a caçamba pode receber até 980 litros.

O interior do utilitário foi projetado para oferecer permanente bem-estar aos ocupantes. O painel de instrumentos é revestido em couro, assim como o apoia-braço central e o volante com ajustes de altura e profundidade.

O ar-condicionado é sempre digital, de duas zonas, com saídas para os passageiros de trás. Também são destaque na cabine o display de 10,3 polegadas do quadro de instrumentos digital e a tela de 12,3 polegadas da central multimídia Uconnect.

A Ram Rampage traz de série sete airbags, controle de estabilidade, mitigação de rolagem da carroceria, farol alto automático, controle de velocidade adaptativo com Stop&Go, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência e detecção de pedestres e ciclistas, detecção de tráfego traseiro cruzado, entre outros recursos.

Acabamento de ótimo padrão e câmbio automático acionado por meio de seletor circular no console