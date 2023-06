Audi e-tron GT está em pré-venda no Brasil

O modelo esportivo amplia o portfólio de versões da família 100% elétrica da marca alemã e tem preço inicial de R$ 699.990,00. O carro também está disponível no programa de assinatura da Audi, com mensalidades partindo de R$ 15.999,00 no plano de 36 meses.

O e-tron GT ostenta design insinuante, com proporções largas, grande distância entre-eixos, baixa altura em relação ao solo e rodas de 20 polegadas. Na cabine, se caracteriza pela posição de dirigir rebaixada, painel de instrumentos orientado para o motorista e amplo console central.

O motor elétrico fornece potência de 476 cv e torque de 640 Nm, e a tração é nas quatro rodas, permitindo acelerar de zero a 100 km/h em apenas 4,1 segundos. As baterias com capacidade de 93 kWh proporcionam uma autonomia de até 501 quilômetros pelo ciclo WLTP - na medição realizada pelo Inmetro, o alcance diminui para 308 quilômetros. A recarga de até 80% da energia das baterias demora menos de 23 minutos em instalações com condições ideais.

"O RS e-tron GT revolucionou o mercado de veículos elétricos ao reunir performance superesportiva, dinâmica de condução impecável e elevada eficiência elétrica com muito conforto. Após a excelente receptividade no mercado brasileiro, estamos ampliando o portfólio de versões com o novo e-tron GT, que agrega um viés mais urbano, sem abrir mão da esportividade", aponta Diego Borghi, diretor de vendas da Audi do Brasil.