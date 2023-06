Robustez é o principal destaque da Mitsubishi L200 Triton Savana 2024

Apresentada pela primeira vez em 2004, a versão da picape é exclusiva para o mercado nacional. Com visual completamente renovado e preparada para o uso fora de estrada severo, custa R$ 309.990,00.

Chegando à sua quinta geração, a L200 Triton Savana tem capacidade de transpor qualquer tipo de terreno e traz o predicado de veículo mais robusto que a Mitsubishi Motors já produziu no Brasil. Seu motor 2.4 a diesel, com turbo de geometria variável, rende 190 cv de potência e torque de 430,2 Nm.

A transmissão automática de seis velocidades com opções para trocas sequenciais no volante é nova. Sua relação de marchas foi calibrada para aproveitar toda a força do propulsor.

A tração 4x4 da L200 Triton Savana 2024 adotou o exclusivo "Off-Road Mode", um recurso que prepara a picape para encarar diferentes terrenos. São quatro modos - Cascalho, Lama/Neve, Areia e Pedra - e cada um altera automaticamente a entrega de potência, a atuação do câmbio e dos controles de estabilidade e de tração.

O sistema de tração também dispõe de bloqueio do diferencial traseiro, que faz com que as duas rodas de trás recebam o torque de forma idêntica. Os freios redimensionados apresentam discos 9% maiores em relação à geração anterior.

O snorkel, que viabiliza transpor trechos alagados de até 700 milímetros de água, é um dos seus atributos diferenciados. O bagageiro com acabamento antirriscos possui capacidade de carga de até 50 quilos e carrega uma prancha de desencalhe, indicada para situações de solo muito enlameado.

Na caçamba da L200 Triton Savana 2024 vem uma caixa multifunções integrada. As rodas em aço de 17 polegadas são calçadas com pneus que recebem dentes de serra nos sulcos, garantindo maior tração na lama ou neve.