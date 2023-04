Range Rover Sport ganha propulsão eletrificada

Altamente tecnológica, a motorização PHEV de 510 cv de potência se soma à opção diesel MHEV de 350 cv. A versão BEV, totalmente elétrica, está programada para chegar ao Brasil até o final de 2024. O Range Rover Sport PHEV pode ser encomendado em duas versões, Dynamic HSE e First Edition, custando a partir de R$ 985.750,00.

Com o propulsor PHEV, o veículo pode rodar mais de 100 quilômetros no modo totalmente elétrico, com emissões zero. Para viagens mais longas, o sistema híbrido permite alcance superior a 740 quilômetros.

O trem de força reúne um motor 3.0 a gasolina de seis cilindros e outro elétrico de 105 kW, alimentado por uma bateria de 38,2 kWh de capacidade. O Range Rover Sport PHEV é capaz de acelerar de zero a 100 km/h em apenas 5,4 segundos.

"A nova geração do Range Rover Sport é a redefinição definitiva do luxo esportivo, agora com mais uma opção de motorização ainda mais tecnológica e sustentável. Temos certeza de que esta novidade dará ainda mais força para que o veículo se estabeleça entre os principais do segmento", diz Paulo Manzano, diretor de marketing da Land Rover.