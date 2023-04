Novo Porsche Cayenne tem mais tecnologia e potência

No Brasil, o SUV estreia em três versões: S, S Coupé e Turbo GT. As duas primeiras contam com motorização V8 biturbo de 4.0 litros, com potência de 474 cv e torque de 600 Nm, o que significa 34 cv e 50 Nm a mais que o propulsor V6 ao qual substitui.

No modelo Turbo GT, o motor V8 é ainda mais forte, alcançando 659 cv, superando o antecessor em 19 cv. Os preços do novo Porsche Cayenne são, respectivamente, R$ 810 mil, R$ 840 mil e R$ 1.385.100,00.

O visual do utilitário-esportivo mudou na dianteira, com para-lamas mais abaulados, um novo capô e faróis de formato mais afilado. Falando em faróis, agora são sempre de LED Matrix.

O Cayenne vem de fábrica com gerenciamento ativo da suspensão pneumática e com novos amortecedores com tecnologia de duas válvulas, com etapas separadas de distensão e compressão, proporcionando um melhor desempenho em todas as situações de condução. A suspensão também oferece uma diferenciação ainda mais acentuada entre os modos de condução.

Uma ampla gama de novos e otimizados sistemas de assistência está à disposição do motorista. A lista inclui auxílio de desvio, assistente de curvas e piloto automático adaptável.

Pela primeira vez, o cockpit redesenhado do Cayenne traz um quadro de instrumentos totalmente digital de 12,6 polegadas, com opções variáveis de display. A tela de infoentretenimento central, por sua vez, mede 12,3 polegadas e se integra harmoniosamente ao conjunto digital.



Arquitetura interna horizontal e acabamento de alto padrão, com espaço de sobra