Novo Ducato entrega melhor desempenho e custo-benefício

Completando 25 anos de mercado em 2023, com mais de 130 mil unidades vendidas, e líder do segmento, a van da Fiat chega à sua quarta geração. Dotado de um novo motor e disponível em cinco versões, o comercial leve custa de R$ 249.990,00 a R$ 319.990,00.

Em configurações tanto para carga como para transporte de passageiros, o novo Ducato sofreu discretas mudanças no design. Os novos faróis com luzes de rodagem diurna vêm em uma posição mais alta, enquanto o para-choque dianteiro se tornou mais robusto.

Principal avanço do veículo, o novo propulsor turbodiesel de 2.2 litros fornece 140 cv e 340 Nm de torque. Com redução de peso e eficiência superior, a motorização é 13% mais econômica, 7% mais potente e gera 6% a mais de torque comparando com a anterior.

Focando no conforto do motorista, o novo Fiat Ducato tem a alavanca do câmbio manual de seis marchas localizada mais elevada no painel. Entrada USB, tomada 12V, encosto rebatível que vira mesa multifuncional e banco do motorista com regulagem de altura, inclinação e ajuste lombar são outros atributos que facilitam o trabalho a bordo do condutor e de seu eventual parceiro de serviço.

A van agora traz a função Start-Stop, que desliga o motor em paradas, religando-o com a retomada da aceleração. Sensor de estacionamento, assistente de partida em rampa, piloto automático, limitador de velocidade, controles de estabilidade e de tração, e uma tecnologia que mitiga a oscilação lateral do veículo são recursos de série.

Segundo a Fiat, o custo operacional por quilômetro rodado do Ducato é o melhor da categoria, ficando até 13% mais barato que a média dos demais modelos da categoria. Além disso, as revisões programadas são até 30% mais em conta que as dos principais concorrentes, também de acordo com a marca.

"A chegada da nova geração do Ducato é muito importante porque completa nosso line-up de vans, expandindo a cobertura no segmento, além de contribuir para fortalecer e ampliar a participação da marca no mercado", ressalta Herlander Zola, vice-presidente sênior da Fiat na América do Sul.