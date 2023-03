Kia apresenta o Bongo K2500 com tração integral

Substituindo a versão 4x2, muito utilizada em entregas de encomendas nos centros urbanos, a nova configuração amplia as possibilidades de uso do utilitário, que agora é capaz de enfrentar condições mais adversas de rodagem, inclusive no interior, onde prevalecem estradas de terra. O Bongo K2500 4x4 já pode ser encontrado nas concessionárias Kia pelo preço promocional de R$ 164.990,00.

O motor turbodiesel de 2.5 litros e quatro cilindros do veículo foi atualizado com um novo sistema de injeção eletrônica Common Rail, mais silencioso e eficiente. A potência de 130,5 cv e torque de 254,8 Nm são entregues às quatro rodas por uma transmissão manual de seis marchas.

Além da adoção da tração 4x4, com reduzida, o Bongo K2500 2024 recebeu o tanque de Arla 32 - Agente Redutor Líquido Automotivo, que permite a redução de emissões de material particulado, contribuindo para menor emissão de gases poluentes. Controle de estabilidade; design externo retocado; novos painel e volante; e luzes de rodagem diurna são outros aprimoramentos do comercial leve, cuja capacidade de carga no chassis é de 1.811 quilos.

"O Bongo foi desenvolvido para atender às mais diversas necessidades de uso diário de entregas rápidas. Tem grande aceitação entre consumidores que buscam em um comercial leve atributos como resistência, durabilidade, baixo custo, força e desempenho. Com a chegada da versão 4x4, vamos abrir uma nova frente de aplicações", avalia José Luiz Gandini, presidente da Kia Brasil.