Novo Audi RS 5 Sportback estreia no Brasil em esquema de pré-venda

O modelo chega agora em abril, nas versões Competition Plus e Competition Plus Track, ambas custando R$ 849.990,00. O visual agressivo, com linhas sinuosas e vincos pronunciados, é um ponto alto do carro.

Sob o capô do RS 5 Sportback vem o recalibrado motor V6 de 2.9 litros biturbo, que entrega 450 cv de potência e 600 Nm de torque máximos. Junto com a transmissão Tiptronic de oito marchas, proporciona aceleração de zero a 100 km/h em apenas 3,8 segundos.

A suspensão esportiva RS Pro permite diminuir manualmente, em até 10 milímetros, a altura em relação ao solo. Os amortecedores também são ajustáveis e equalizam conforto e desempenho.

Um novo sistema de escapamento resulta em um padrão sonoro mais intenso e marcante. As rodas de liga-leve medem 20 polegadas e apresentam belo desenho com cinco raios em formato de "Y".

No interior, a esportividade e a sofisticação convivem em harmonia. Volante e câmbio são revestidos em Alcântara com costuras em vermelho, enquanto o couro Nappa aparece no apoio de braço das portas e console central.

Os bancos possuem no estofamento a combinação de couro e microfibra Dinâmica (feita de 45% de fibras PET recicladas, cerca de 215 gramas do material) com padrão favo de mel e bordado RS. Uma iluminação especial projeta o símbolo Audi Sport no piso ao abrir as portas dianteiras.

"A nova linha RS 5 Competition Plus carrega o DNA das pistas e origens da marca no automobilismo. Esses modelos herdam a nossa expertise nas competições, adotando tecnologias das pistas para oferecer uma experiência de condução totalmente diferenciada em termos de dinamismo e prazer ao volante", destaca Diego Borghi, diretor de vendas da Audi do Brasil.



Acabamentos internos simulam a aparência da fibra de carbono; volante tem base reta