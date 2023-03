Toyota apresenta a quarta geração da Hilux GR-Sport

A força, qualidade e confiabilidade da picape são acentuadas pelo espírito da Gazoo Racing, a grife de performance da marca japonesa. Essa influência aparece no visual e em aprimoramentos na plataforma, que adotou bitolas mais largas - 155 mm na traseira e 140 mm na dianteira -, nova suspensão com amortecedores monotubo, freios a disco traseiros e ainda tem potência extra em relação às demais versões da gama Hilux.

A nova GR-Sport foi elaborada em conjunto pelas equipes de engenharia da Toyota na América Latina, Austrália, Tailândia e Japão. No mercado brasileiro, o modelo estreará na primeira quinzena de abril, por R$ 367.390,00.

No interior exclusivo, destaque para os bancos dianteiros com design esportivo e revestidos com couro natural, suede e material sintético com detalhes vermelhos. Pedaleiras de alumínio e tapetes trazem a assinatura Gazoo Racing.

O motor da picape é turbodiesel de 2.8 litros, com quatro cilindros. Entrega 224 cv de potência e 539 Nm de torque, vindo acoplado a uma transmissão automática sequencial de seis velocidades.

A tecnologia embarcada contempla controle ativo de tração, bloqueio do diferencial traseiro, sistema de pré-colisão frontal, alerta de mudança de faixa e controle de cruzeiro adaptativo.