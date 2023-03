Nissan lança o novo sedã Sentra com muitas evoluções

Estilo expressivo, muita tecnologia, conforto e segurança são predicados da oitava geração do carro. Duas versões, ambas com motorização 2.0 a gasolina e câmbio CVT, estarão disponíveis nas concessionárias da marca: Advance e Exclusive, com respectivos preços de R$ 148.490,00 e R$ 171.590,00.

O design externo se caracteriza pelas linhas arrojadas, com personalidade claramente esportiva. A carroceria fluida reduz o arrasto aerodinâmico e ajuda a melhorar o consumo de combustível em cerca de 10%.

O novo Sentra ganhou um interior mais espaçoso e mais confortável, inclusive acusticamente. Colorido e de sete polegadas, o painel digital facilita a visualização das informações do computador de bordo.

O propulsor 2.0 do sedã da Nissan está mais potente e eficiente, tem melhor nível de consumo de combustível e é mais silencioso do que o anterior. Gera 151 cv de potência a 6.000 rpm e 196 Nm de torque a 4.000 giros.

O conjunto motriz se completa com transmissão automática continuamente variável XTronic, também de oitava geração. A suspensão do novo Sentra é McPherson na dianteira e Multilink na traseira, configuração que garante estabilidade e rodar suave.

No campo da segurança, o automóvel vem com alerta de colisão frontal, visão 360 graus com detecção de objetos em movimento, alerta de tráfego cruzado traseiro, piloto automático inteligente, farol alto automático, entre outros recursos. Airbags são seis: frontais, de cabeça e laterais.



Volante revestido em couro com base reta é mais um indicativo de esportividade