Mercedes-Benz oferece novas opções para a linha Sprinter

As versões 417 e 517 chegam ao mercado brasileiro equipadas do propulsor a diesel de quatro cilindros OM654, com preço público sugerido a partir de R$ 221.200,00. Isso significa que essa motorização agora está presente em todo o portfólio da Sprinter no País.

Disponíveis nas carrocerias Truck, Furgão e Van de Passageiros, os veículos contam com 170 cv de potência e 40,8 Nm de torque. Esses números representam um acréscimo, respectivamente, de 4% e 12%, comparados às versões anteriores.

A família de motores OM654 foi desenvolvida com características de melhor desempenho e menores vibrações. Buscando reduzir o atrito interno, o bloco é 100% de alumínio e utiliza a combinação de pistões em aço com perfil escalonado. Outro atributo do propulsor é a recirculação dinâmica dos gases de escape por diferentes vias e o pós-tratamento, contribuindo para taxas de emissões mais baixas.

As Sprinter 417 e 517 proporcionam um desempenho operacional mais eficiente, principalmente em trechos urbanos e mistos, viabilizando entregas e transportes de passageiros mais rápidos e seguros. Os utilitários já foram testados em mercados exigentes, o que garante confiabilidade aos compradores.

Para completar, há novas cores exclusivas, cinza sólido e cinza selenita. Com essa adição, a gama Sprinter passa a oferecer três pinturas sólidas e cinco pinturas metálicas, a maior oferta de tonalidades do segmento.

"Com esse lançamento, oferecemos ainda mais eficiência para os nossos clientes. Investimos continuamente no aprimoramento dos nossos produtos e seguiremos atentos às demandas do mercado para apresentarmos, cada vez mais, soluções em produtos e serviços", afirma Carlos Garcia, presidente e CEO da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.