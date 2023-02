Em quatro versões, nova Montana chega às revendas Chevrolet

Quando do lançamento oficial da picape, a marca havia anunciado apenas as configurações mais sofisticadas da família, a LTZ e a Premier, ambas com motor 1.2 turbo e transmissão automática de seis velocidades. Agora, a gama fica completa com o acréscimo das opções de entrada, a 1.2 Turbo e a 1.2 Turbo LT, que possuem câmbio manual de seis marchas. Os preços de tabela variam de R$ 116.980,00 a R$ 140.490,00.

Desde o modelo mais básico, a nova Montana entrega um pacote recheado de equipamentos. A relação inclui seis airbags (frontais, laterais e de cortina), acendimento automático dos faróis, controle de estabilidade e tração, monitoramento da pressão dos pneus, tampa traseira com abertura elétrica, assistente de partida em aclive, entre outros.

Destaque também para a conectividade da multimídia MyLink de oito polegadas. O sistema oferece projeção sem fio para Android Auto e Apple Car Play, Wi-Fi nativo, OnStar, atualizações remotas e aplicativo para comandar funções do veículo à distância.

A Chevrolet também ressalta o baixo consumo de combustível da picape, que a coloca como a mais econômica da categoria. De acordo com dados do Inmetro, a versão com câmbio manual consegue rodar 13,6 km/l na estrada e 12 km/l na cidade quando abastecida de gasolina - com etanol, os respectivos números são 9,6 km/l e 8,3 km/l.

Com produção concentrada no recém-atualizado complexo industrial da General Motors do Brasil em São Caetano do Sul (SP), a nova Montana vem para ser o produto de volume mais expressivo dentro do portfólio de picapes da Chevrolet, que hoje tem a S10 e, em breve, também contará com a Silverado.

"A nova Montana traz um conceito inovador e as quatro versões da picape média-compacta da Chevrolet foram pensadas para diferentes perfis, desde aqueles que buscam versatilidade em um veículo com transmissão manual e mais acessível, até aqueles que não abrem mão de um automóvel automático com alto nível de sofisticação", aponta Rodrigo Fioco, diretor de marketing da General Motors América do Sul.