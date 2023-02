Virtus se atualiza para ser um sedã mais atraente

O modelo da Volkswagen chega ao mercado brasileiro mais moderno, sofisticado, tecnológico e seguro. O novo Virtus estará disponível a partir de março, nas versões 170 TSI, Comfortline e Highline.

O design dianteiro do carro foi reformulado, adotando faróis em LED, inclusive os de neblina, e para-choque refinado. O capô com perfil mais alto ficou mais imponente.

A traseira também recebeu lanternas em LED com nova assinatura que invade a tampa do porta-malas. Todas as configurações ganharam rodas de liga-leve reestilizadas.

Internamente, o painel ostenta revestimentos com costuras duplas, assim como os acabamentos de porta. Os bancos são totalmente novos, em couro a partir da versão Comfortline. A manopla de câmbio tem detalhe iluminado, assim como os SUVs T-Cross e Taos.

A central multimídia VW Play, de 10,1 polegadas, o painel de instrumentos 100% digital de 10,25 polegadas e o ar-condicionado Climatronic Touch compõem a "ilha digital" do novo Virtus. Há quatro entradas USB-C na cabine, duas na frente e duas na parte de trás.

Para 2023, a Volkswagen incrementou o pacote de assistências ao motorista do Virtus. Controle de cruzeiro adaptativo e frenagem autônoma de emergência são funções de série em todas as configurações com câmbio automático.

Toda a gama do sedã vem equipada com motores turbo da família TSI. Na versão de entrada, o 170 TSI pode estar aliado ao câmbio manual ou automático; o 200 TSI acompanha os automáticos Comfortline e Highline; e o 250 TSI será exclusivo do Virtus Exclusive, futuro top de linha, que será lançado ainda neste primeiro semestre.