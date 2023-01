Honda exalta a eficiência do novo Civic Híbrido

A 11ª geração do modelo estreia no Brasil com um salto evolutivo em termos tecnológicos e construtivos. Reconhecido pelo prazer ao dirigir, confiabilidade e qualidade percebida, o sedã, agora com propulsão híbrida, será oferecido em versão única, por R$ 244.900,00.

Produzido na Tailândia, o novo Civic Híbrido dá sequência ao plano de eletrificação da Honda para o mercado nacional. Seu trem de força combina dois motores elétricos de alta eficiência e um 2.0 a combustão de 143 cv de potência e 187,2 Nm de torque.

Um dos motores elétricos, de alto rendimento, com 184 cv e 314,6 Nm, atua diretamente com o propulsor a gasolina. O outro motor elétrico cumpre função de gerador de energia para as baterias de íons de lítio posicionadas sob o assento do banco traseiro.

Há três modos de condução - 100% elétrico, elétrico mais combustão e apenas combustão -, que se alternam automaticamente em função de fatores como topografia, demanda de acelerador, nível de energia nas baterias e outros. O consumo é de 18,3 km/l na cidade e de 15,9 km/l na estrada.

O design do novo Civic Híbrido apresenta três volumes bem definidos, com linha de cintura demarcada, o que dá impressão de maior largura. O significativo aumento da distância entre-eixos, a redução do balanço traseiro e a menor abertura das caixas de roda conferem um aspecto agressivo.

No interior, o visual é limpo e moderno. Sobra espaço para os ocupantes, e motorista e passageiro dianteiro contam com a conveniências de ajustes elétricos em seus bancos. O porta-malas acomoda generosos 495 litros.

Segurança é um ponto forte do carro, graças a recursos eletrônicos ativos como controle de cruzeiro adaptativo, frenagem para mitigação de colisão, assistente de permanência em faixa, ajuste automático de farol, entre outros. O Civic Híbrido traz, pela primeira vez na Honda, airbags laterais também na traseira, totalizando oito: dois frontais, dois de cortina e quatro laterais.

O painel de linhas retas emoldura quadro de instrumentos digital e multimídia de 9 polegadas