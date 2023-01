Novo Polo GTS mantém vivos os hatches compactos esportivos

Na linha 2023, o modelo da Volkswagen está mais imponente e agressivo. A dianteira é nova, adotando tecnologias modernas de iluminação, como faróis LED Matrix e luz de rodagem diurna. Também novo, o para-choque frontal tem tomada de ar em estilo colmeia com iluminação auxiliar em LED.

Na traseira, o para-choque ganhou difusor mais robusto, com detalhe na cor da carroceria e saída dupla de escapamento, e há também um aerofólio. As lanternas exibem assinatura exclusiva em LED.

A cabine do carro apresenta teto e acabamentos em preto, costuras em vermelho no volante multifuncional, nos bancos inteiriços com emblema GTS e no inédito detalhe do painel coberto de couro.

No console central, a nova manopla de câmbio também recebe um toque de vermelho, cor que ainda aparece na interface da multimídia de 10,1 polegadas. O quadro de instrumentos é 100% digital, com 10,25 polegadas e grafismos personalizados.

O VW Polo GTS vem equipado com o motor 250 TSI. O turboflex de 1.4 litro fornece 150 cv de potência e 250 Nm de torque, disponíveis a partir de 1.500 rpm. Junto do propulsor atua uma transmissão automática de seis velocidades com conversor de torque e modo manual - a troca de marchas pode ser feita pela manopla ou por meio de aletas atrás do volante.

Com esse conjunto motriz, o hatchback esportivo é capaz de acelerar de zero a 100 km/h em 8,3 segundos e atingir 206 km/h de velocidade máxima. Os freios a disco nas quatro rodas contam com sistema que reduz automaticamente a película de água na superfície de fricção em dias de chuva, permitindo frenagem mais eficiente em piso molhado.w